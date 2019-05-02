موعد مباراة تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يسافر تشيلسي إلى ألمانيا لمقابلة إينتراخت فرانكفورت في مباراة الذهاب من الدور نصف النهائي من دوري أوروبا يوم الخميس.

في الدور ربع النهائي ، تأهل تشيلسي من بوابة سلافيا براغ ،فيما أسقط آينتراخت فرانكفورت بنفيكا فيما مباراة مثيرة، ويتطلع فريق تشيلسي إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل لقاء العودة في ستامفورد بريدج.

موعد مباراة تشيلسي ضد آينترخت فرانكفورت:

ستنطلق المباراة اليوم الخميس 2 مايو

على تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 22:00 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: كومرتس أرينا

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2

الحكم كارلوس ديل سيرو غراندي

المعلق:سوار الذهب

تعرض تشيلسي لضربة قوية في المباراة التي تعادل فيها مع مانشستر يونايتد 1-1 يوم الأحد ، حيث تعرض المدافع أنطونيو روديجر لإصابة أخرى في الركبة ستبعده حتى نهاية هذا الموسم.

سيغيب عن إينتراخت المهاجم الكرواتي الاعب أنتي ريبيك ، ا بعد حصوله على بطاقة صفراء في كلتا مبارتي الدور ربع النهائي أمام بنفيكا.

غاب لاعب خط الوسط ميات جاسينوفيتش عن مباراة فريقه مع هيرتا برلين في نهاية الأسبوع بسبب إصابة قوية ، ولكن من المتوقع أن يكون الصربي ، الذي لديه خمس تمريرات حاسمة في هذه البطولة الأوروبية ، جاهزاً للقاء العودة ضد تشيلسي في ستامفورد بريدج.

التشكيل المتوقع لتشيلسي وآينتراخت فرانكفورت:

اينتراخت فرانكفورت تراب ابراهام، حاصبي، هينترجير؛ دا كوستا ، فرنانديز ، دي جوزمان ، رودي ، جاسينوفيتش ؛ يوفيتش ، كوستيتش

تشيلسي. كيبا، آثبلكويتا ، كريستنسن ، لويز ، ألونسو ؛ جورجينيو، كانتي، لوفتيس تشيك؛ بيدرو ، جيرو ، هازارد

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لم يلتق الفريقان أبداً في مباراة تنافسية ، حيث كان اجتماعهما السابق الوحيد هو مباراة ودية في عام 2010. سجل فرانك لامبارد هدف الفوز بلوز في مباراة إنتهت بنتيجة 2-1.

إليك كيفية أداء كل فريق في المباريات الخمس الأخيرة:

تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت:

اينتراخت 0-صفر هرتا برلين (27/4) مانشستر يونايتد 1-1 تشيلسي (28/4)

فولفسبورغ 1-1 اينتراخت (22/4) تشيلسي 2-2 بيرنلي (22/4)

اينتراخت 2-صفر بنفيكا (18/4) تشيلسي 4-3 سلافيا براغ (18/4)

اينتراخت 1-3 اوغسبورغ (14/4) ليفربول 2-0 تشيلسي (14/4)

بنفيكا 4-2 اينتراخت (11/4) سلافيا براغ 0-1 تشيلسي (11/4)

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