موعد مباراة تشيلسي ضد ليفربول والقنوات الناقلة والمعلق في قمة الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين تشيلسي وليفربول على أرضية ملعب ستامفورد بريدج،

موعد المباراة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،

والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات. اللقاء يُنقل حصريًا عبر قناة beIN Sports 1،

بصوت المعلق خليل البلوشي.

مواجهات تاريخية بين تشيلسي وليفربول

تاريخيًا، تحمل هذه المباراة الرقم 198 بين الفريقين. يمتلك ليفربول الأفضلية بعدما حقق الفوز في 86 مواجهة،

بينما فاز تشيلسي في 65 مباراة، في حين حسم التعادل 46 مواجهة سابقة.

وسجل لاعبو ليفربول 318 هدفًا مقابل 286 هدفًا لتشيلسي، فيما يبقى إيان راش الهداف التاريخي لهذه المواجهات برصيد 10 أهداف، متفوقًا على كل من روجر هانت وديدييه دروجبا.

على صعيد جدول الترتيب، يدخل ليفربول اللقاء وهو في صدارة الدوري برصيد 15 نقطة،

متقدمًا على أرسنال الوصيف بفارق نقطتين، فيما يأتي كريستال بالاس في المركز الثالث.

أما تشيلسي، فيسعى لاستعادة توازنه بعدما جمع 8 نقاط فقط وضعته في المركز الثامن.