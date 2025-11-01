موعد مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”استاد توتنهام هوتسبير” مباراة تشيلسي وتوتنهام في الدوري الإنجليزي يوم السبت 1 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة العاشرة حيث فاز فريق توتنهام علي فرق إيفرتون بنتيجة 3-0 في الجولة السابقة بينما خسر فريق تشيلسي من فريق سندرلاند بنتيجة 2-1.

الجولة العاشرة البطولة الدوري الإنجليزي معلق المباراة علي سعيد الكعبي القنوات الناقلة بي إن سبورت 1 توقيت المباراة الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تذاع المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 1، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي.

سياق اللقاء وأهميته

تعد مواجهة تشيلسي وتوتنهام من ديربيات لندن المهمة، إذ أن الفريقين ينافسان على مراكز متقدمة في الدوري، ولداها تاريخ من التنافس.

يتسلّح توتنهام باستضافته داخل ملعبه، لكن تاريخ مواجهاته أمام تشيلسي يشير إلى تفوّق كبير للفريق الأزرق خارج ملعبه.

من الناحية الآنية، تشيلسي يعاني من بعض الهفوات في الدوري هذا الموسم، بينما توتنهام يسعى لاستعادة توازنه على أرضه، على سبيل المثال، تشيلسي تلقى هزائم في بداية الموسم، مما يعقد مهمته أمام فريق طامح.

التوقع والتحليل

من المتوقع أن تكون المباراة سريعة ومفتوحة، نظراً للطموحات لدى كلا الفريقين ورغبتهما في حصد النقاط الثلاث، التحليل يشير إلى:

تشيلسي لديه الأفضلية التاريخية ضد توتنهام، خصوصًا خارج ملعبه، لذا قد يقود المبادرة.

توتنهام، رغم الاستضافة، يعاني من بعض التذبذبات في الأداء على أرضه هذا الموسم، ما قد يقلل من تأثيره.

بناءً عليه، توقع العديد من المحلّلين بأن النتيجة قد تنتهي بتعادل أو فوز ضيق لأحد الطرفين. مثال: بعض التوقعات تشير إلى نتيجة 2-2 أو فوز تشيلسي بخبرته.