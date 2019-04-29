موعد مباراة توتنهام اليوم واياكس الثلاثاء نصف نهائي دورى ابطال اوروبا

ينتظر محبي الساحرة المستديرة في كل مكان في الكرة الإنجليزية والهولندية المباراة الهامة والمترقبة التي تجمع بين نادي توتنهام الإنجليزي ونادي أياكس الهولندي، فريق توتنهام يقدم موسم أكثر من رائع في دوري أبطال أوروبا حيث أنه قد أطاح لبروسيا دورتموند الألماني، وأطاح بمانشستر سيني، بينما أياكس فريق الشباب مفاجأه الشامبيونز فهو قد أطاح بحامل اللقب ريال مدريد، وأطاح بالسيدة العجوز، فنحن على موعد مع مباراة مصيرية، ومرتقبه بين الفريقين.

موعد مباراة توتنهام اليوم واياكس

ينتظر الملايين من محبي الساحرة المستديرة في انجلترا و هولندا المباراة المنتظرة بين الفريقين، والتي من المتوقع أن تشهد إثارة كبيرة للغاية، نظراً الإمكانيات المتقاربة بين الفريقين في دوري الأبطال.

توتنهام يريد استكمال طريقة المميز في دوري الأبطال خاصة بعد تغييره في الدوري الانجليزي مرة أخرى وخسر المباراة الماضية فيريد جماهيره إقصاء اياكس، والصعود للنهائي، بينما على الجانب الأخر يقدم اياكس واحدة من أفضل مواسمه خلال الفترة الماضية مدمرا جاريث بيل واللاعب رونالدو مع السيدة العجوز.

موعد مباراة توتنهام واياكس

تنقل المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

تنقل في الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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