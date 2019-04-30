موعد مباراة توتنهام وأياكس”دوري أبطال أوروبا”التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق توتنهام هوتسبر الإنجليزي مع أياكس أمستردام الهولندي، في دوري أبطال أوروبا في دور الذهاب النصف نهائي، علي ملعب “وايت هارت لين”، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، ويدخل الفريقين المباراة بتحدي للوصول لأفضل النتائج، لتأمين موقفهم في لقاء الإياب المقرر له الخامس من مايو المقبل علي ملعب “يوهان كرويف أرينا”.

ويحاول فريق أياكس الإطاحة بفريق توتنهام والتغلب عليه للوصول للدور النهائي، وإستكمال مسيرة النجاحات التي أحدثها أياكس بالتغلب علي الكبار ومنهم ريال مدريد الأسباني الذي خرج من دور ال16، وأطاح ايضاً بيوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية.

وعلي الناحية الأخري حجز توتنهام مكانه في دور النصف نهائي علي حساب مانشسترسيتي، حيث إستفاد من قاعدة أفضلية التسجيل خارج الأرض، وهي المرة الأولي التي يحجز فيها توتنهام مكانه في المربع الذهبي منذ 57 عاماً.

مباراة توتنهام وأياكس اليوم

المباراة الملعب التوقيت الحكم القناة الناقلة توتنهام/ أياكس وايت هارت لين الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة أنطونيولاهوز bein sport HD 1

غيابات الفريقين

فريق توتنهام

يغيب عن صفوف فريق تونتهام اليوم كلاً من (سيرج أورييه-هاري كين-وإيريك لاميلا-هاريدينكي بسبب الإصابة)، وسون هيونج مين للإيقاف.

فريق أياكس

يغيب عن فريق أياكس اليوم كاريل إيتنج للإصابة

التشكيل المتوقع لفريق توتنهام

حراسة المرمي(هوجو لوريس)

الدفاع(داني روز- توني آلديرفايريلد-فيرتونخسين-تريبيير)

الوسط(إريكسن-إيريك داير- سيسوكو)

الهجوم(فيرناندو لورينتي- ديلي آلي- سون)

التشكيل المتوقع لفريق أياكس

حراسة المرمي(أندريه أونانا)

الدفاع(نيكولاس تاجليافيكو-دالي بليند-ماتايس دي ليخت-جويل فيلتمان)

الوسط(ساشون- فرنكي دي يونج- دوني فان دي بيك)

الهجوم(دوشان تاتيش-ديفيد نيريس-حكيم زياش)

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