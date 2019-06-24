موعد مباراة تونس ضد أنغولا والتشكيل المتوقع لمنتخب تونس والقنوات الناقلة وكل تفاصيل اللقاء وتصريحات ساسي عن جمهور الزمالك

متابعينا يسعدنا أن نكون معكم اليوم من خلال هذا التقرير عن مباراة المنتخب التونسي “نسور قرطاج” ضد المنتخب الأنغولي، التي ستنطلق اليوم ضمن منافسات المجموعة الخامسة في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت تونس، على ملعب السويس الجديد، ويسعدنا أن نرصد لكم كل تفاصيل اللقاء من موعد المباراة والمعلق على المباراة والتشكيل المتوقع للمنتخب التونسي.

يستهل نسور قرطاج منافسات كأس الأمم الإفريقية اليوم بلقاء سيكون قوي ضد منتخب أنغولا، الذي يلعب كرة قدم حديثة، ومنتخب تونس يدخل اللقاء بدون أي إصابات أو غيابات، بعد أن تم إحتواء غياب الظهير الأيسر الدولي على معلول، ومن المتوقع أن يخوض منتخب تونس بتشكيل مكون من.

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس اليوم أمام منتخب أنغولا

في حراسة المرمي: فاروق بن مصطفي.

في خط الدفاع: أيمن بن محمد، ياسين مرباح، نسيم هنيد، رامي البدري.

خط الوسط: الفرجاني ساسي، إلياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

المباراة موعد المباراة ملعب المباراة معلق المباراة القنوات الناقلة للمباراة منتخب تونس *منتخب أنغولا السابعة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت تونس، الثامنة بتوقيت السعودية استاد السويس الجديد المعلق التونسي عصام الشوالي قناة بي أن سبورت HD1 – قناة بي إن سبورت HD2 – قناة بي إن سبورت ماكس HD1 – قناة بي إن سبورت ماكس HD2 – قناة تايم سبورت التردد الأرضي

تصريحات الدولي التونسي فرجاني ساسي

صرح ساسي اليوم بأن الجمهور المصري سيكون مساند ومشجع للمنتخب التونسي اليوم وخاصة جمهور نادي الزمالك.

وفي النهاية نتمني مشاهدة مباراة تليق بالفريقين الكبيرين.