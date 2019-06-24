موعد مباراة تونس وأنغولا في إفتتاح المجموعة الخامسة تعرف على أدق تفاصيل اللقاء وتصريحات المدير الفني لمنتخب تونس

تنطلق أولى مباريات المنتخب التونسي “نسور قرطاج” اليوم، في إفتتاح مباريات المجموعة الخامسة التي تقام في مدينة السويس على ملعب السويس الجديد، في تمام الساعة السادسة بتوقيت تونس المحلي السابعة بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قنوات بي أن سبورت HD1 HD2 ماكس، باإضافة الي قناة تايم سبورت التردد الأرضي في مصر.

أكمل المنتخب التونسي إستعداداتة للمباراة، وصرح مدرب المنتخب التونسي بأن الفريق في أتم الإستعداد للمباراة وأن المنتخب التونسي سيفوز اليوم على منتخب أنغولا، وأنه قدم الى القاهرة من أجل المنافسة على اللقب القاري .

قائمة منتخب تونس للقاء أنجولا اليوم

ضمت قائمة منتخب تونس للقاء أنجولا كلاً من ( فاروق بن محمد، معز بن شريفية، معز حسن، نسيم هنيده، ياسين مرباح، ديلان برن، محمد دراغر، وجدي كشريدة ، أيمن بن محمد، أسامة الحنادي، كريم العواضي، رامي البدري، الفرجاني ساسي، الياس السخيري، غيلان الشعلاني، مارك اللمطي، يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي، أنيس البدري، طه ياسين الخنيسي، وهبي الخزري، فراس شواط ).

التشكيل المتوقع لمباراة لمنتخب تونس اليوم

حراسة المرمي( فاروق بن محمد)

خط الدفاع( أيمن بن محمد، ياسين مرباح، نسيم هنيد، رامي البدري،)

خط الوسط( فرجاني ساسي، الياس السخيري، يوسف المساكني، نعيم السليتي، بسام الصرارفي)

خط الهجوم ( طه ياسين الخنيسي )

موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة

المباراة توقيت المباراة القنوات الناقلة للمباراة ملعب المباراة معلق المباراة تونس *أنجولا السابعة بتوقيت القاهرة–السادسة بتوقيت تونس– الثامنة بتوقيت السعودية بي أن سبورت ماكس HD1 HD2 قناة تايم سبةرت التردد الأرضي أستاد السويس الجديد عصام الشوالي

تصريحات مدرب منتخب تونس

صرح المدير الفني لمنتخب تونس أن فريقه جاهز للمباراة، وأنه سيحقق الفوز على أنجولا، وأن تونس ستلعب على اللقب الإفريقي.

وفي نهاية التقرير نتمنى مشاهدة مباراة ممتعة يستمتع بها عشاق الساحرة المستديرة.