موعد مباراة تونس والعراق الودية والقنوات المفتوحة الناقلة ومعلق المباراة

على الملعب الأولمبي بمدينة رادس التونسية مباراة تونس والعراق الودية الدولية مساء يوم الجمعة الموافق السابع من يونيو الجاري، وذلك في إطار استعدادات المنتخب التونسي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019، والتي ستقام في جمهورية مصر العربية بداية من يوم الحادي والعشرين من هذا الشهر.

المنتخب التونسي سيخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 في المجموعة الخامسة، حيث أن القرعة قد أوقعت منتخب نسور قرطاج في المجموعة التي ستقام منافساتها بمدينة السويس، حيث سيتنافس المنتخب التونسي مع كل من أنجولا، ومالي، وموريتانيا، وسيكون المنتخب التونسي له حشد جماهيري في المباريات بأمم أفريقيا، خاصة وأن هناك لاعبين ضمن منتخب نسور قرطاج يلعبون في الأهلي والزمالك، وهم: علي معلول، وفرجاني ساسي، وحمدي النقاز، وهو بالطبع ما سيكون دافع للجماهير المصرية لحضور مباريات المنتخب التونسي.

لعبة العراق وتونس الودية هي بمثابة مباراة إعدادية للمنتخبين، حيث سيستفاد المنتخب العراقي هو الآخر من هذه المباراة خاصة وأنه يبدأ الاعداد للاستحقاقات القادمة في القارة الصفراء، حيث سيحاول منتخب أسود الرافدين العودة من جديد لمنصات التتويج بالقارة.

موعد مباراة تونس والعراق

ومن المقرر أن تنطق أحداث مباراة تونس والعراق الودية الدولية مساء يوم الجمعة الموافق السابع من يونيو الجاري، حيث ستبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت تونس، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت العاصمة العراقية بغداد.

القنوات الناقلة لمباراة تونس والعراق

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة تونس والعراق الودية أمسية الجمعة من خلال شاشة قناة الوطنية التونسية، بالإضافة إلى أن لعبة العراق وتونس ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال قناة bein SPORTS HD3 بصوت المعلق حفيظ دراجي.