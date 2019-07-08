موعد مباراة تونس وغانا فى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 8 يوليو 2019 وفى تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة تونس وغانا فى دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو فى اليوم الأخير لمباريات الدور ثمن النهائي، وتقام المباراة على استاد الإسماعيلية.

تنقل مباراة تونس وغانا عبر قنوات بي إن سبورتس التالية beIN SPORTS MAX 1 HD AR قناة beIN K SPORTS MAX 2 HD AR و قناة beIN SPORTS HD 1 FR ويعلق على مباراة تونس وغانا المعلق التونسي عصام الشوالي، كما يتم نقل المباراة على قناة تايم سبورت Time Sport على البث الأرضي.

وقد تأهل المنتخب التونسي لمباراة دور الستة عشر بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بعدما حقق التعادل فى 3 مباريات أمام مالى، وأنجولا، وموريتانيا، بينما صعد منتخب غانا للدور ثمن النهائي فى كأس الأمم الأفريقية بعدما احتل المركز الأول فى المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالفوز على غينيا بيساو والتعادل مع بنين والكاميرون.

أما عن التشكيل المنتظر لمنتخب تونس أمام منتخب غانا فإنه من المتوقع أن يتكون من معز بن شريفية، ووجدى كشريدة، وياسين مرياح، وديلان برون، ورامى البدوى، وإلياس السخيرى، وكريم العواضى، ووهبى الخزرى، ونعيم السليتى، ويوسف المساكنى، وطه ياسين الخنيسى.

أما عن التشكيل المتوقع لمنتخب غانا فى مواجهة المنتخب التونسي فمن المتوقع أن يتكون من أفاورى، آندى يادوم، قاسم نوهو، جون بوى، بابا رحمن، توماس بارتى، مبارك واكاسو، أندريا أيو، صامويل أوسو، وجوردان أيو، وكوابينا.