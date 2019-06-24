موعد مباراة تونس ومالي القادمة في مباريات كأس أمم إفريقيا 2019

في ظل متابعة جدول وموعد مباريات تونس القادمة في كأس أمم إفريقيا 2019، إليكم موعد مباراة تونس ومالي القادمة، وذلك في مباريات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دور المجموعات، والتي ستجمع المنتخبين على أرضية ستاذ السويس الجديد، كما سنقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي مباشرة.

موعد مباراة تونس ومالي القادمة

جاء في جدول ومواعيد مباريات المنتخب التونسي في كأس إفريقيا 2019، انه موعد مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب المالي، في مباريات الجولة الثانية من المجموعة، سيكون يوم الجمعة الموافق ل 28 يونيو 2019، وستنطلق متابعة المباراة، ابتداء من الأوقات بالأسفل.

التوقيت البلد 14.30 بتوقيت لندن وغرينتش العالمي. 15.30 بتوقيت تونس المحلي. 15.30 بتوقيت المغرب والجزائر. 16.30 بتوقيت مصر 16.30 بتوقيت السودان 17.30 بتوقيت مكة المكرمة 18.30 بتوقيت أبوظبي.

أما القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي مباشرة، ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، القناة الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا، وستعرض مباراة نسور قرطاج مباشرة ضد مالي، على قناة بي إن سبورت أش دي 1 ماكس، وقناة أش دي ماكس 2، وسيتواجد في التعليق على مباراة المنتخب التونسي القادمة، المعلق التونسي المحبوب عصام الشوالي.

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موعد مباراة تونس ومالي القادمة

في مباريات الجولة الأولى، تعادل المنتخب التونسي ضد انجولا، بنتيجة التعادل الإيجابي بين الطرفين، هدف مقابل هدف.، وفي المقابل منتخب مالي، سيواجه في نفس الجولة منتخب موريتانيا.