موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم الثلاثاء 2-7-2019 في كأس الأمم الأفريقية

يستعد ملعب ستاد السويس الجديدة اليوم الثلاثاء الموافق ٢/٧/٢٠١٩ لفتح أبوابه لإستضافة مباراة قوية بين إثنين من أشهر فرق كرة القدم الأفريقية، وهم فريق المنتخب التونسي، وفريق المنتخب الموريتاني، وذلك في مواجهة ومنافسة جديدة ضمن مواجهات ومنافسات دور المجموعات لكرة القدم من بطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩.

مباراة تونس وموريتانيا

ومن الجدير بالذكر أنه قد خاض المنتخب التونسي مبارتان من قبل وقد حقق التعادل الإيجابي في كلا المبارتين منا صعب عليه مهمة التأهل لدور ال ١٦ من البطولة، وسيسعى نسور قرطاج في مباراة اليوم للفوز والحصول على الثلاث نقاط الخاصين بالمباراة لحجز مقعده في دور ال ١٦، أما المنتخب الموريتاني فموقفه صعب جدا خاصة بعد ان خسر أمام مالي برباعية مفابل هدف وحيد، لذلك نن المتوقع أن نرى مباراة قوية اليوم.

موعد مباراة تونس وموريتانيا اليوم

وقد تقرر أن يكون موعد مباراة فريق منتخب تونس ضد فريق منتخب موريتانيا اليوم الثلاثاء الموافق الثاني من يوليو من عام 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن مباريات ومنافسات بطولة الأمم الأفريقية ٢٠١٩ .

وسيتم إقامة المباراة على ارض ملعب ستاد السويس الجديد، كما تقرر أن تقوم قناة بي ان سبورت ماكس 1 hd الرياضية ببث مباراة اليوم بين فريق المنتخب التونسي، وفريق منتخب موريتانيا على الهواء مباشرة لجميع مشاهدي ومتابعي بطولة الأمم الأفريقية لموسم 2019 من مختلف أنحاء الوطن العربي والعالم اجمع.