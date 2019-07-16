موعد مباراة تونس ونيجيريا الأربعاء 17-7-2019 لتحديد صاحب المركز الثالث و”القنوات الناقلة”

موعد مباراة تونس ونيجيريا، اقتربت بطولة الكان من الانتهاء حيث ستقعد المباراة النهائية يوم الجمعة القادم، وتترقب الجماهير اللقاء المرتقب الذي سيجمع تونس مع نيجيريا يوم غد الأربعاء 17 يوليو 2019 في المباراة التي ستحدد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تستضيفها مصر، ويأمل نسور قرطاج الذين خرجوا من البطولة على يد المنتخب السنغالي أن يحققوا الفوز للحصول على المركز الثالث في البطولة.

موعد مباراة تونس ونيجيريا:

يحتضن ملعب السلام مباراة تونس ونيجيريا ليتم تحديد المنتخب الذي سيحتل المركز الثالث، وذلك بعد أن تلقى نسور قرطاج هزيمة صعبة من المنتخب السنغالي الذي حقق الفوز بهدف قاتل دون رد سجله لاعب المنتخب التونسي ديلان برون في الدقائق بدل الضائعة، وتسبب اللاعب التونسي الذي سجل الهدف عن طريق الخطأ في مرماه بإضاعة حلم بلاده بعد أن كان قريباً من تحقيق اللقب.

وفي المقابل تلقى المنتخب النيجيري هزيمة من المنتخب الجزائري الذي قاتل حتى الدقائق الأخيرة وحاول بشتى الطرق انتزاع الفوز من غريمه منتخب نيجيريا، فقد سجل اللاعب وليام تروست هدف في مرماه في الدقيقة 40، ثم سجل أوديون إيغالو هدف التعادل، ليحقق نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز حلم الشعب الجزائري في التأهل للنهائي مسجل هدف الفوز مع اقتراب انتهاء المباراة.

توقيت مباراة تونس ونيجيريا والقنوات الناقلة:

من المقرر أن تبدأ مباراة تونس ونيجيريا في تمام الساعة التاسعة مساءً حسب توقيت جمهورية مصر العربية، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية والعراق وفلسطين والأردن وقطر والعراق، وفي الساعة الحادية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة، وسيتم عرض مباراة تونس ونيجيريا عبر قناة بي إن سبورت ماكس، وقناة تايم سبورت المصرية.

رافق الحظ المنتخب التونسي في لقاءاته ببطولة كأس الأمم الإفريقية فنجح للتأهل لدور الـ 16 من البطولة بالرغم من تعادله وعدم تحقيقه أي فوز، لكن نجح في اللقاءات الأخرى أن يغيري مساره ويخيب كل التوقعات وتمكن من التأهل لنصف النهائي بعد أن حقق فوز مثير على منتخب دغشقر بثلاثية نظيفة دون رد.