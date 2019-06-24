موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم موعد “مباراة تونس وانغولا” اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المنتوقع لـ “منتخب تونس” ، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الاولي فى دور المجموعات، ببطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، علي استاد السويس الجديد، ويامل “منتخب تونس” في تحقيق الفوز وإحراز 3 نقاط فى اول مباراة له فى البطولة، ويتواجد مع المجموعة الخامسة التي تضم كلا من ” منتخب مالي”، و أنجولا، وموريتانيا.

مباراة تونس ضد انجولا

المباراة بين : منتخب تونس ومنتخب انجولا .

البطولة : كأس الامم الافريقية 2019 الجولة الأولي فى دور المجموعات .

معلق المباراة : عصام الشوالي .

المباراة ستقام : على ملعب إستاد السويس الجديد .

القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن سبورت ماكس HD 1

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

فاروق بن مصطفى .

ياسين مرياح – أيمن بن محمد – رامي البدوي – نسيم هنيد .

إلياس السخيري – فرجاني ساسي .

يوسف المساكني – بسام الصرارفي – نعيم السليتي .

طه ياسين الخنيسي .

موعد مباراة تونس وانجولا اليوم