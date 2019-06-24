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موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

كتب إيمان عبدهفي آخر تحديث
موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم موعد “مباراة تونس وانغولا” اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المنتوقع لـ “منتخب تونس” ، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الاولي فى دور المجموعات، ببطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، علي استاد السويس الجديد، ويامل “منتخب تونس” في تحقيق الفوز وإحراز 3 نقاط فى اول مباراة له فى البطولة، ويتواجد مع المجموعة الخامسة التي تضم كلا من  ” منتخب مالي”، و أنجولا، وموريتانيا.

مباراة  تونس  ضد انجولا

جدول ومواعيد مباريات تونس في كأس الأمم الأفريقية

  • المباراة بين :  منتخب تونس ومنتخب  انجولا .
  • البطولة :  كأس الامم الافريقية 2019   الجولة الأولي فى دور المجموعات .
  • معلق المباراة : عصام الشوالي  .
  • المباراة ستقام  :  على ملعب  إستاد السويس الجديد .
  • القنوات الناقلة للمباراة :  قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن  سبورت ماكس HD 1

التشكيل المتوقع لمنتخب تونس

موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

  • فاروق بن مصطفى .
  •  ياسين مرياح – أيمن بن محمد – رامي البدوي – نسيم هنيد .
  •  إلياس السخيري – فرجاني ساسي .
  • يوسف المساكني – بسام الصرارفي – نعيم السليتي .
  • طه ياسين الخنيسي .

موعد مباراة تونس وانجولا اليوم

موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

  • الساعة :   5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش .
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
  • الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
  • الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
  • الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
  • الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
  • الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
  • الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
  • الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

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عن الكاتب

إيمان عبده

كاتبة ومدونة مصرية حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة، هوياتي الكتابة والسفر والاطلاع علي كل ما هو جديد ومتابعة كافة الاخبار العالمية والعربية .

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