موعد مباراة تونس و انجولا اليوم الاثنين 24 -6-2019 كأس امم افريقيا 2019 و القنوات الناقلة للمباراة والتشكيل المتوقع

نقدم لكم موعد “مباراة تونس وانغولا” اليوم الاثنين 24 يونيو 2019، والقنوات الناقلة للمباراة، والتشكيل المنتوقع لـ “منتخب تونس” ، حيث يلتقى الفريقين ضمن مباريات الجولة الاولي فى دور المجموعات، ببطولة “كأس الامم الافريقية 2019” ، علي استاد السويس الجديد، ويامل “منتخب تونس” في تحقيق الفوز وإحراز 3 نقاط فى اول مباراة له فى البطولة، ويتواجد مع المجموعة الخامسة التي تضم كلا من ” منتخب مالي”، و أنجولا، وموريتانيا.
مباراة تونس ضد انجولا
- المباراة بين : منتخب تونس ومنتخب انجولا .
- البطولة : كأس الامم الافريقية 2019 الجولة الأولي فى دور المجموعات .
- معلق المباراة : عصام الشوالي .
- المباراة ستقام : على ملعب إستاد السويس الجديد .
- القنوات الناقلة للمباراة : قناة تايم سبورت، بي ان سبورت ماكس HD2، بي إن سبورت ماكس HD 1
التشكيل المتوقع لمنتخب تونس
- فاروق بن مصطفى .
- ياسين مرياح – أيمن بن محمد – رامي البدوي – نسيم هنيد .
- إلياس السخيري – فرجاني ساسي .
- يوسف المساكني – بسام الصرارفي – نعيم السليتي .
- طه ياسين الخنيسي .
موعد مباراة تونس وانجولا اليوم
- الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش .
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت العراق .
- الساعة : 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت تونس .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت السودان .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
- الساعة : 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت قطر.
- الساعة : 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
- الساعة : 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب .
- الساعة : 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
التعليقات