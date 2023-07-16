موعد مباراة ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي ويمبلدون للتنس 2023 والقنوات الناقلة

يترقب الملايين حول العالم نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023 والمباراة الهامة والتي تجمع بين الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني كارلوس ألكاراز، مباراة ديوكوفيتش والكاراز تُقام اليوم الأحد 16 يوليو 2023 بويمبلدون في العاصمة الإنجليزية لندن، حامل لقب البطولة هو ديوكوفيتش يبحث عن التتويج رقم 8 بعدما حقق لقب البطولة 7 مرات، فيدرير هو الأكثر تتويجًا ببطولة ويمبلدون للتنس (فردي الرجال) بعدد 8 ألقاب، ألكاراز يبحث عن التتويج الأول.

القنوات الناقلة لمباراة ديوكوفيتش وألكاراز اليوم نهائي ويمبلدون

بخصوص قنوات تذيع مباراة ديوكوفيتش وألكاراز اليوم الأحد في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس 2023 إحدى بطولات الجراند سلام فسوف تكون منقولة على قناة بي إن سبورتس الخامسة مع المعلق الرياضي عادل الشطي، ديوكوفيتش تغلب في قبل النهائي على الإيطالي سينر 3-0، وتأهل ألكاراز للنهائي بعد الفوز بنفس النتيجة على ميدفيديف.

موعد مباراة ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي ويمبلدون 2023 اليوم

ديوكوفيتش هو المصنف الثاني عالميًا حاليًا وألكاراز هو المصنف الأول، ديوكوفيتش 36 سنة ألكاراز 20 سنة، الجوائز المالية التي حصل عليها ديوكوفيتش 170 مليون دولار، جوائز ألكاراز 17 مليون دولار، موعد لعبة ديوكوفيتش وألكاراز في نهائي ويمبلدون 2023 اليوم الأحد بالأوقات التالية:

الساعة 3.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 4.30 مساء بتوقيت الإمارات.