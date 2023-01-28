يلتقي الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الخامس عالميًا مع اليوناني تيتيباس المصنف الرابع يوم الأحد 29 يناير 2023 في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة ديوكوفيتش وتيتيباس في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس 2023 والقنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، ديوكوفيتش فاز ببطولة أستراليا من قبل 9 مرات وهو الأكثر فوزًا بها ويبحث عن اللقب العاشر، في حين يبحث تيتيباس عن التتويج الأول له بالبطولة.

القنوات الناقلة لنهائي أستراليا المفتوحة للتنس 2023

بخصوص قنوات تذيع مباراة ديوكوفيتش وتيتيباس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس فسوف تكون منقولة على قنوات بي إن سبورتس، نوفاك ديوكوفيتش البالغ من العمر 35 سنة، حقق طوال مسيرته 92 بطولة، مجموع الجائز المالية التي حصل عليها يتجاوز 164 مليون دولار، تيتيباس يبلغ من العمر 24 سنة، حقق 9 بطولات في مسيرته حتى الآن، مجموع الجوائز المالية التي حققها 23 مليون دولار.

موعد مباراة ديوكوفيتش وتيتيباس في أستراليا

تاريخ مواجهات ديوكوفيتش وتيتيباس شهد 12 مباراة، حقق ديوكوفيتش الفوز في 10 مباريات، فاز تيتيباس في مباراتين، تقابل البطلان في 2022 أربع مرات، حقق ديوكوفيتش الفوز فيهم جميعًا، موعد مباراة ديوكوفيتش وتيتيباس في نهائي أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 11.45 صباحًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 12.45 ظهرًا بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 9.45 صباحًا بتوقيت ألمانيا وفرنسا.

الساعة 8.45 صباحًا بتوقيت جرينتش.