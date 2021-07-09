موعد مباراة ديوكوفيتش وشابوفالوف في قبل نهائي ويمبلدون 2021 والقنوات الناقلة

تُقام اليوم الجمعة، مباراتي الدور قبل النهائي من بطولة ويمبلدون 2021 فردي الرجال، حيث تتابع كل جماهير اللعبة البيضاء تلك البطولة الأهم في العالم على الملاعب العشبية وهي إحدى بطولات الجراند سلام، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة ديوكوفيتش وشابوفالوف والقنوات الناقلة لها، كما نقدم نفس تفاصيل المباراة الثانية والتي تجمع بين الإيطالي بريتيني والبولندي هوركاش، يذكر أن المباراة النهائية لفردي الرجال تقام الأحد.

مباراة ديوكوفيتش وشابوفالوف الموعد والقنوات الناقلة

ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم وحامل لقب بطولة ويمبلدون، يدافع عن لقبه اليوم الجمعة، عندما يلتقي الكندي الشاب دنيس شابوفالوف المصنف رقم 12 عالميًا، تٌقام المباراة على ملعب ويمبلدون الرئيسي، وهي سوف تبدأ بعد مباراة نصف النهائي الأولى، وتقريبًا سوف يكون موعدها عند 5.30 مساء بتوقيت السعودية، المباراة منقولة على قنوات bein sports.

بريتيني وهوركاش

تنتظر الإيطالي بريتيني مباراة قوية في قبل نهائي ويمبلدون اليوم الجمعة 9 يوليو 2021، عندما يلتقي البولندي هوركاش الذي تمكن من إقصاء الأسطورة فيدرير من الدور ربع النهائي، بريتيني هو المصنف التاسع عالميًا، وهوركاش هو المصنف الثامن عشر، تبدأ المباراة عند الساعة 3.30 مساء بتوقيت مكة.