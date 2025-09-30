موعد مباراة ريال مدريد ضد كيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة والمعلق

كل عشاق فريق ريال مدريد الإسباني على موعد الليلة مع مواجهة من العيار الثقيل سوف تجمع الفريق الملكي ضد نادي كاريات ألماتي ضمن دوري أبطال أوروبا. وبهذه المناسبة، نستعرض لكم من خلال هذا المقال كل التفاصيل عن القنوات الناقلة ومعلق اللقاء.

متى تبدأ المباراة؟

من المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية مباراة ريال مدريد اليوم ضد كاريات ألماتي في تمام الساعة السابعة و45 دقيقة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ما هي القنوات الناقلة؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن إذاعتها لـكل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يقام استوديو تحليلي مميز للحديث عن كافة مباريات دوري أبطال أوروبا، وعلى رأسها بالـتأكيد مباراة ريال مدريد ضد ألماتي للحديث عن كافة النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة.

من هو معلق اللقاء؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة ريال مدريد المقبلة ضد قارات ألماتي عبر تردد قناة بي إن سبورت 1 (beIN Sports 1) إلى المعلق المميز أحمد البلوشي، والذي أثبت جدارته في جذب الجماهير إلى صوته المميز في التعليق على المباريات الأوروبية الكبرى.