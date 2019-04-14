موعد مباراة ريال مدريد ضد ليغانيس والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة ريال مدريد وليغانيس،سيلتقي ريال مدريد مع ليجانيس في الدوري الإسباني يوم الاثنين ، وهي المباراة التي سيتطلع إليها الروخي الروخي بلانكوس للحصول على النقاط الثلاث من أجل الحصول على أحد المركزين الأولين.

ورغم تعادل فريق برشلونة في مباراته الأخيرة إلى أنه يبتعد بفارق مريح عن قطبي العاصمة الإسبانية مدريد حيث يبتعد عن الريال بأربعة عشر نقطة وتسع نقاط عن الأتلتيكو،لكن النادي الملكي سيسعى جاهدا للفوز بجميع مبارياته المتبقية في الدوري.

موعد مباراة ريال مدريد:

ستنطلق المباراة يوم الاثنين 15 أبريل

على تمام الساعة 19:00 (بتوقيت جرينتش)

على ملعب دي بوتارك

القنوات الناقلة :beinsport hd3

لدى ليغانيس مشاكل في كل من الدفاع والهجوم. ولا يزال ثنائي الظهير الوسطي إزيكيل مونوز وكينيث أوميرو غائبين بسبب مشكلة في الفخذ وإصابة في العضلات على التوالي.

سيغيب المهاجمان ألكساندر سزيمانوفسكي ويوسف النصيري عن مباراة يوم الإثنين ضد أبطال أوروبا.

سيغيب كابتن فريق مدريد سيرجيو راموس عن اللعب يوم الاثنين بسبب إصابة من في الساق اليسرى والتي من المقرر أن تبقي الإسباني خارج الملاعب لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

في هذه الأثناء ، من المرجح أن يظل حارس المرمى تيبوت كورتوا غائباً بسبب الإصابة التي أجبرت البلجيكي على التغيب عن المباريات الثلاث الأخيرة ، في حين يظل المدافع داني كارفاجال والمهاجم فينيسيوس جونيور غائبين لمدة طويلة.

التشكيل المتوقع للريال وليغانيس:

يجانيس كويلار. بوستينزا ، تارينم ، سيوفاس ؛ نيوم ، إراسو ، بيريز ، غومباو ، سيلفا ؛ سانتوس ، كاريلو

ريال مدريد نافاس أودريوزولا ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ؛ مودريتش ، كاسيميرو ، إيسكو ؛ بيل ، بنزيما ، أسينسيو

لم يهزم فريق ليغانيس في آخر ثلاث مواجهات،فوزين وتعادل،وهو الآن يحتل النمركز الثالث عشر،وسيعى خلال هذه المباراة لدخول العشر الأوال،حيث لايبتعد عن صاحب المركز التاسع بتيس سوى نقطة وحيدة.

نتائج المباريات ال5 الأخيرة للفريقين:

ليجانيس ريال مدريد

الافيس 1-1 ليجانيس

(07/04) ريال مدريد 2-1 إيبار

(4/6)

ليجانيس 1-0 بلد الوليد

(04/04) فالنسيا 2-1 ريال مدريد

(4/3)

خيتافي 0-2 ليجانيس

(30/03) ريال مدريد 3-2 هويسكا

(31/03)

ليجانيس 0-2 جيرونا

(16/03) ريال مدريد 2-0 سيلتا فيجو

(16/03)

أتلتيكو مدريد 1-0 ليجانيس

(09/03) بلد الوليد 1-4 ريال مدريد

(3/10).

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