موعد مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد فى نهائي السوبر الأوروبي والتشكل الرسمي للفريقين

تقام فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء 15 أغسطس مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد فى كأس السوبر الأوروبي تلك المباراة التى تجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي والمقرر إقامتها على ملعب “لى كوك أرينا” فى مدينة “تالين” عاصمة أستونيا.

وقد استقر جولين لوبيتيجي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني على تشكيل فريق الريال فى خوض مباراة السوبر الأوروبي المكون من نافاس فى حراسة المرمي، وكل من مارسيلو، وراموس، وفاران، وكرفاخال فى خط الدفاع، وكل من كروس، وإيسكو، وكاسيميرو فى خط الوسط، وفى الهجوم كل من أسينسيو، وجاريث بيل، وكريم بنزيما.

أما الأرجنتينى دييجو سيميونى المدير الفني لفريق أتليتيكو مدريد فقد استقر على التشكل المكون من أوبلاك فى حراسة المرمي، وكل من خوان فران، وسافيتش، وجودين، ولوكاس هيرنانديز فى خط الدفاع، وكل من كوكى، ورودريجو، وساؤول فى خط الوسط، وفى الهجوم كل من ليمار، وكوستا، وجريزمان.

ويخوض الفريقين مباراة السوبر الأوروبي اليوم بعدما توج فريق ريال مدريد ببطولة دوري أبطال أوروبا 2018 بعد الفوز على فريق ليفربول الإنجليزي، بينما فاز فريق أتليتكو مدريد على فريق مارسيليا الفرنسي فى بطولة الدوري الأوروبي 2018 وتعتبر هذه المباراة هي المواجهة الأولي لفريق ريال مدريد منذ رحيل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو بعد انتقاله لفريق اليوفينتوس الإيطالي، وكذلك رحيل المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.