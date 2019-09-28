موعد مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع كلمة دوت أورج، موعد المباراة الكبيرة والديربي الكبير في الكرة الأسبانية، والذي يجمع بين نادي ريال مدريد ونادي اتلتيكو مدريد، ضمن الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني، ويسعى الفريقان إلى الفوز في هذه المباراة، ويأمل جمهور نادي ريال مدريد بالفوز والإستمرار بتحقيق النتائج الإيجابية بعد الهزيمة من نادي باريس سان جيرمان في بطولة دروي ابطال اوروبا، ويسعى النادي الملكي من خلال الفوز في هذه المباراة إلى البقاء بصدارة الدوري الإسباني، أما الجانب الأخر فيأمل نادي اتلتيكو مدريد بفوز النادي وأن يهزم صاحب الصدارة بعد مرور ستة جولات في الدور الإسباني، ويأمل النادي بقيادة سيموني بالفوز، حيث يتسلح الفريق بعامل الأرض والجمهور.







بطاقة مباراة ريال مدريد واتلتيكو مدريد في بطولة الدوري الإسباني

المباراة القناة الناقلة موعد المباراة معلق المباراة ريال مدريد ضد اتلتيكو مدريد

في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني قناة بي ان سبورت 10:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . يوسف سيف







التشكيلة المتوقعة لنادي ريال مدريد في مواجهة اتلتيكو مدريد

المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال .. سيرجيو راموس .. رافاييل فاران .. ناتشو

الوسط: كاسيميرو .. توني كروس .. خاميس رودريجز







الهجوم: إدين هازارد .. جاريث بيل .. كريم بنزيما

التشكيلة المتوقعة لنادي اتلتيكو مدريد في مواجهة ريال مدريد

حراسة المرمى: جان أوبلاك

الدفاع: لودي .. خيمينيز .. سافيتش .. تريبير

الوسط: ماركوس يورنتي .. بارتي .. كوكي .. ساؤول

الهجوم: جواو فيليكس .. دييجو كوستا