موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني 2025-2026.. القنوات الناقلة والمعلق

تشهد الملاعب الإسبانية حدثًا كرويًا عالميًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، حيث تتجه الأنظار مساء الأحد الموافق 26 أكتوبر 2025، إلى العاصمة مدريد، وتحديدًا إلى معقل ريال مدريد التاريخي ملعب سانتياجو برنابيو، الذي سيكون مسرحًا لقمة الجولة العاشرة من الدوري الإسباني للموسم 2025-2026 بين العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، في مواجهة يتجدد فيها الصراع الأزلي بين الغريمين التقليديين على زعامة الكرة الإسبانية والعالمية.

كلاسيكو لا يقبل القسمة على اثنين

يدخل الفريقان المواجهة في توقيت بالغ الحساسية من عمر الموسم، حيث يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد أداء قوي وثابت منذ انطلاق المسابقة، بينما يطارده برشلونة بشراسة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، وهو ما يجعل نتيجة اللقاء مفصلية في سباق المنافسة على الصدارة.

SAVE THE DATE 🗓️#ELCLASICO IS SET. Don't miss the worlds biggest game. pic.twitter.com/OKaDUJ8d9d — LALIGA English (@LaLigaEN) September 24, 2025

الفوز في الكلاسيكو يعني الانفراد بالقمة وفرض الهيمنة المعنوية على المنافس، وهو ما يجعل اللقاء بمثابة معركة كروية متكاملة الأركان داخل المستطيل الأخضر.

موعد مباراة الريال وبرشلونة

تنطلق صافرة البداية مساء الأحد 26 أكتوبر 2025 في تمام الساعة:

السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت مصر والسعودية.

السابعة والربع مساءً (19:15) بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة للكلاسيكو

تتولى شبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة الحصرية لحقوق بث الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقل أحداث الكلاسيكو المرتقب، حيث خصصت قناة beIN Sports HD1 لتغطية اللقاء، مع استوديو تحليلي موسّع قبل وبعد المباراة لتحليل الأداء الفني والتكتيكي.

معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق الصوتي على هذه القمة الكروية المنتظرة إلى المعلق الجزائري المخضرم حفيظ دراجي، الذي يُعد من أبرز الأصوات المرتبطة بالمباريات الكبرى، لما يمتلكه من خبرة في نقل الأجواء الحماسية للمشاهدين.