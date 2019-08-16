موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو فى الدورى الأسباني 2019 والقنوات الناقلة لها

ننشر لكم موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 2019، التشكيل المتوقع للفريقين والقنوات الناقلة للمباراة، يفتتح ريال مدريد أولى مبارياته بالدوري الاسباني 2019، بمواجهة نادي سيلتا فيجو، ويسعى زيدان المدير الفني لريال مدريد للفوز بالمباراة والرد على منتقديه، وخاصة بعد الهزائم الكبيرة وسوء أداء الفريق في المباريات التحضيرية للموسم الجديد، ويعتبر أبرز الغائبين عن المباراة لاعب ريال مدريد الجديد ادين هازارد بسبب الاصابة، بالإضافة إلى ماركو أسينسيو.

موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو

تُقام المباراة سيلتا فيغو وريال مدريد يوم السبت 17 – 8 -2019، والذى يوافق هجريا 16 – ذو الحجة – 1440.

18:00 بتوقيت السعودية

17:00 بتوقيت مصر

19:00 بتوقيت الإمارات

16:00 بتوقيت المغرب.

ملعب مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو: بالايدوس.

حكم مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو: خافيير ايسترادا فرنانديز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

تُذَاع المباراة مجانا عبر قناة 3 bein Sports HD صاحبة حقوق بث الدوري الاسباني لكرة القدم.

تردد 3 bein sports hd على القمر النايل سات وسهيل سات

القمر نايل سات:

التردد 12265 (H)

معامل الترميز 27500

الجودة: HD

القمر سهيل سات:

التردد:11547 (V)

معامل الترميز:27500

الجودة: HD

التشكيل المتوقع لريال مدريد وسيلتا فيغو

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:

– حراسة المرمى: كورتوا

– خط الدفاع: مارسيلو – راموس – رافاييل فاران – ألفارو أودريوزولا

– الوسط: كروس – كاسيميرو – مودريتش

– الهجوم: فينيسيوس جونيور – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز.

تشكيلة سيلتا فيغو المتوقعة:

– حراسة المرمى: ألفاريز

– الدفاع: كابرال – هوجو مايو – لوكاس أولادا – دافيد خونكا

– الوسط: فران بلتران – أوكاي يوكوسلو – إيمري مور – مينديز – سفيان بوفال

– الهجوم: أسباس.