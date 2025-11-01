موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني 2025 والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب”سانتياغو برنابيو” مباراة ريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني يوم السبت 1 نوفمبر 2025، والتي ضمن منافسات الجولة 11 حيث فاز فريق ريال مدريد علي فرق برشلونة بنتيجة 2-1 في الجولة السابقة بينما خسر فريق فالنسيا من فريق فياريال بنتيجة 2-0.

الجولة ال11 البطولة الدوري الإسباني معلق المباراة عامر الخوذيري القنوات الناقلة بي إن سبورت 2 توقيت المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر

القنوات الناقلة للمباراة

حيث تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورت الرياضية بالتحديد قناة بي ان سبورت 2، وهي الحاصلة علي حقوق بث مباريات الدوري الإسباني.

أهمية المباراة والسياق

من ناحية الريال: يدخل ريال مدريد اللقاء في مرحلة حاسمة من الموسم، حيث يسعى لتعزيز موقعه في الصدارة أو اللحاق بالفرق المنافسة على اللقب. الخسارة أو التعثر في هذا التوقيت قد تؤثر على الضغوط النفسية للفريق.

من ناحية فالنسيا: على الرغم من الفوارق في الإمكانات، فإن فالنسيا لديه دوافع كبيرة – سواء لتثبيت نفسه في الدوري أو الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد الكبار، مما يُعطي المباراة بعداً مختلفاً.

اللقاءات السابقة: سبق أن تفوق ريال مدريد على فالنسيا في مناسبة سابقة (3 يناير 2025) بفوز 2-1 خارج ملعبه. لكن في المقابل، فالنسيا نجح في مفاجأة الريال بفوز 2-1 في أَبريل 2025 في البرنابيو