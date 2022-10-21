موعد مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

يواجه نادي ريال مدريد نظيره إشبيليه في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري الإسباني، حيث يريد نادي ريال مدريد في المحافظة على صدارة الدوري بعد أن فاز أمام إلتشي، بينما في الجانب المقابل واصل نادي إشبيليه مبارياته بعد أن تعادل بهدف لهدف في الجولة الماضية أمام فالنسيا.

يتصدر نادي ريال مدريد الدوري الإسباني برصيد 28 نقطة، بينما يواجه إشبيلية نظيره ريال مدريد برصيد 10 نقاط فقط، بعد أن فاز في مباراتين وتعادل في 4 مباريات، وهزم 4 مباريات آخرين منذ بداية الموسم.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد تمكن من الفوز في مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد، وتمكن من الفوز في بثلاثية مقابل هدف وحيد، لـ يفرض نادي ريال مدريد سيطرته على الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي.

موعد مباراة ريال مدريد وإشبيلية

تنطلق صافرة مباراة ريال مدريد أمام إشبيليه غدًا السبت الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإشبيلية

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري للمباريات الأوروبية مباراة ريال مدريد وإشبيلية، حيث من المقرر أن تعرض المباراة على beIN Sports 1 HD Premium، والتي ستنقل المباراة بشكل حصري عبر شاشاتها، ويعلق على المباراة المعلق المتألق حفيظ دراجي، والذي يعتبر أهم المعلقين في شبكة قنوات بي إن سبورت.