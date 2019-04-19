موعد مباراة ريال مديد ضد أتلتيكو بيلباو والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بيلباو،يستقبل ريال مدريد أتلتيكو بيلباو في سانتياغو برنابيو يوم الأحد ، حيث يحاول النادي الملكي إنهاء الموسم بأفضل مركز يمكنه تحقيقه،ويحتل الريال مدريد المركز الثالث في ترتيب االدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ومع ذالك فإن رجال غايكزا غاريتانو يصارعون للحصول على موقعٍ في دوري أوروبا ، حيث يحتلون المركز السابع بفارق ثلاث نقاط عن فالنسيا صاحب المركز السادس وست نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله إشبيلية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو بيلباو

ستنطلق المباراة يوم ا الأحد 21 أبريل

في 14:15(بتوقيت جرينتش)

على ملعب سانتياغو بيرنابيو

القنوات التلفزيونية الناقلة BAIN SPORTS HD3

الحكم ماريو ميليرو لوبيز

يغيب من جانب ريال مدريد كل من تيبو كورتوا حيث لا يزال يعاني من الإصابة ،وكذالك فينيسيوس جونيور الذي أصيب منذ بداية شهر مارس الماضي. ومن غير المرجح أن يلعب توني كروس وماريانو دياز في هذه المباراة أساسيين.

في حين يغيب من جانب بيلباو كل من ميكل ريكو المصاب في الكاحل وإيبي غوميز وأندر كابا.

التشكيل المتوقع لريال مدريد وأتلتيكو بيلباو:

ريال مدريد نافاس. كارفاجال ، فاران ، ناتشو ، مارسيلو ؛ كاسيميرو، مودريتش، سيبايوس؛ اسكو ، بنزيما ، اسينسيو.

اتلتيك بلباو هيريرن. دي ماركوس ، مارتينيز ، الفاريز ، يوري ؛ غارسيا ، سان خوسيه ؛ سوسيتا ، موين ، ر. جارسيا ؛ وليامز.

أداء الفريقين في المباريات الخمس الأخيرة لهما:

ريال مدريد ضد أتلتيكو بلباو

ليجانيس 1-1 ريال مدريد (15/04) اتلتيك بلباو 3-2 ريال فاليكانو (14/04)

ريال مدريد 2-1 إيبار (06/04) خيتافي 1-0 أتلتيك بلباو (07/04)

فالنسيا 2-1 ريال مدريد (03/04) اتلتيك بلباو 3-2 ليفانتي (03/04)

ريال مدريد 3-2 هويسكا (31/03) – جيرونا 1-2 اتلتيك بلباو (29/03)

ريال مدريد 2-0 سيلتا فيجو (16/03) اتلتيك بلباو 2-0 اتلتيكو مدريد (16/03)

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