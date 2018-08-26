موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش الأسبوع الرابع الدوري المصري الممتاز واحصائيات الفريقين

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش نقدمه لكم اليوم عبر موقع كلمة خاصةً مع اقتراب مباراة سموحة وطلائع الجيش ضمن الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم، نادي سموحة في المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط بعدما خاض ثلاثة مباريات، بينما نادي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير برصيد نقطة واحدة بعدما خاض 3 مباريات، من المتوقع أن تشهد مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم تنافس قوي من قبل الفريقين.

خاصةً وأن سموحة يسعي لحصد الثلاث نقاط وفي حالة فوز نادي سموحة اليوم أمام طلائع الجيش سوف يتساوى مع النادي الأهلي برصيد 10 نقاط، بينما يسعي طلائع الجيش لتحسين موقفه في الدوري المصري خاصةً وأن رصيده نقطة واحدة، والتي حصل عليها بعدما تعادل سلبياً مع النجوم في أول مباراة له في الدوري المصري بينما تلقي هزيمتين متتاليتين من نادي بيراميدز وإنبي.

موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش

من المُقرر أن يكون موعد مباراة سموحة وطلائع الجيش اليوم الأحد 26 أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساءً وفقاً لتوقيت مصر، على أن تكون قناة النيل الرياضية وأون سبورت أبرز القنوات الناقلة للمباراة.

المباراة التوقيت الملعب القنوات الناقلة مباراة سموحة وطلائع الجيش 16:00 بتوقيت مصر. 17:00 بتوقيت السعودية. استاد برج العرب النيل الرياضية. أون سبورت.

احصائيات فريق نادي سموحة

خاض نادي سموحة مباراته الأولى أمام نادي مصر للمقاصة وفاز بهدفين مقابل هدف، وتعادل إيجابياً مع نادي النجوم، وفي أخر مباراة له فاز على نادي إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدفي في مباراة شهدت تنافس قوي من قبل الفريقين ليرتفع رصيد نقاطه عند 7 نقاط، ولم يتلقى الفريق أي بطاقات حمراء، في المقابل تلقي 5 بطاقات صفراء، وفي الثلاث مباريات استطاع الفريق أن يصل عدد أهدافه نحو 5 أهداف منهم هدف ضربة جزاء.

احصائيات فريق طلائع الجيش بعد 3 مبارايات من انطلاق الدوري

في أخر مباراة لنادي طلائع الجيش أمام نادي بيراميدز تفوق نادي بيراميدز عليه بهدفين مقابل هدف، فيما تلقي هزيمة ثقيلة أمام نادي إنبي لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح إنبي، وبلغ عدد أهداف الفريق هدف وحيد جاء عن طريق اللاعب عاصم صلاح.