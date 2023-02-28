موعد مباراة سوريا وأوزبكستان للشباب في كأس آسيا تحت 20 سنة 2023 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا للشباب مع نظيره منتخب أوزبكستان مساء اليوم الأربعاء 1 مارس 2023 ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الأولى من كأس آسيا تحت 20 سنة 2023، تُقام البطولة في أوزبكستان، وتستمر حتى يوم 18 مارس الجاري، يشارك في البطولة 16 منتخبًا، تضم المجموعة الأولى إلى جانب سوريا وأوزبكستان منتخبي العراق وإندونيسيا.

القنوات الناقلة لمباراة وسوريا وأوزبكستان

بخصوص قنوات تذيع مباراة سوريا وأوزبكستان للشباب مباشرة فمن المرتقب أن تكون المباراة منقولة على قناة سوريا دراما، يقود المنتخب السوري تحت 20 سنة في بطولة آسيا، المدير الفني الهولندي المخضرم مارك فوتا، وهو مدرب جيد، درب الكثير من الأندية الكبيرة في المنطقة العربية، كما درب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي.

موعد مباراة سوريا وأوزبكستان للشباب اليوم

يضم دور المجموعات من بطولة كأس آسيا للشباب 2023 تحت 20 سنة أربع مجموعات، تُقام بين منتخبات كل مجموعة دوري من دور واحد، وفي نهاية الجولة الثالثة والأخيرة، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية، موعد لعبة سوريا وأوزبكستان للشباب اليوم الأربعاء بالأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات.