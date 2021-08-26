موعد مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

يبدأ منتخب سوريا مشواره في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 بمقابلة إيران في افتتاحية مباريات المجموعة الأولى من تلك التصفيات، حيث نقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا وإيران القادمة 2021 وأهم تفاصيل تلك المقابلة، والقنوات الناقلة لها، يذكر أن تلك المرحلة تضم مجموعتين، يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى مونديال قطر، على أن يتأهل أفضل ثالث إلى الملحق العالمي، تضم المجموعة الأولى منتخبات، سوريا، إيران، كوريا الجنوبية، العراق، الإمارات، لبنان.

مباراة سوريا وإيران “تاريخيًا”

التقى المنتخبين من قبل في 28 مواجهة، وموعد مباراة سوريا وإيران القادمة 2021 هو الموعد رقم 29، حيث حقق المنتخب الإيراني الفوز في 16 مباراة، وكان التعادل حاضرا في 11 مباراة، على حين حقق المنتخب السوري الفوز في مباراة واحدة وكانت تلك المباراة في عام 1973، أخر مواجهتين رسميتين بين سوريا وإيران كانتا في تصفيات كأس العالم 2018 الماضية وكانت النتيجة التعادل 0-0 و 2-2.

موعد مباراة سوريا وإيران القادمة في تصفيات كأس العالم

تُقام تلك المباراة يوم الخميس 2 سبتمبر 2021 على ملعب أزادي في العاصمة الإيرانية طهران، يغيب عن تلك المباراة الهامة قائد نسور قاسيون عمر السومة للإصابة، المباراة منقولة على قنوات بي إن سبورتس، كما ستكون منقولة على قنوات الكاس المفتوحة، ومن المرتقب أن تذيع قناة سوريا دراما هذا اللقاء، موعد لعبة سوريا وإيران القادمة يوم الخميس عند السابعة مساء بتوقيت سوريا والسعودية والكويت وقطر، الثامنة بتوقيت دبي.