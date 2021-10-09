موعد مباراة سوريا والأردن الأولمبي والقنوات الناقلة – قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2021

يستضيف استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر السعودية مباراة منتخب سوريا الأولمبي ضد نظيره منتخب الأردن، مساء اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 في قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة.

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ونستعرض من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن الأولمبي مباشرة، حيث تتمكن كل الجماهير من مشاهدة تلك المباراة عبر قنوات فضائية مفتوحة، كما نُقدم موعد لعبة سوريا الأولمبي تحت 23 اليوم الأحد بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن الأولمبي

تأهل منتخب سوريا إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة بوصفه أفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني، وقد حصل منتخب سوريا على وصافة المجموعة الثالثة خلف السعودية برصيد ثلاث نقاط، وحققها من فوز على البحرين بنتيجة 4-1، وخسارة أمام السعودية برصيد 0-2، منتخب الأردن تأهل إلى هذا الدور بعدما حسم صدارة المجموعة الأولى، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن الأولمبي مباشرة هي قناة دبي الرياضية وقناة أبوظبي الرياضية وقناة الكويت الرياضية.

موعد مباراة سوريا والأردن الأولمبي في بطولة غرب آسيا

منتخب الأردن الأولمبي بدأ البطولة بخسارة من عمان بنتيجة 0-1، قبل أن يفوز بعد ذلك على الكويت واليمن، ويحصل على بطاقة التأهل، تنتظره مقابلة قوية أمام المنتخب السوري القوي، موعد مباراة سوريا والأردن الأولمبي في بطولة غرب آسيا اليوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية والكويت.

الساعة 6.45 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 4.45 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنمسا.

الساعة 3.45 مساء بتوقيت لندن.

الساعة 10.45 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 1.45 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.