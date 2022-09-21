موعد مباراة سوريا والأردن الودية والقنوات الناقلة للبطولة الدولية 2022

يلتقي المنتخب السوري الأول مع المنتخب الأردني مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في مباراة ودية دولية ضمن منافسات بطولة الأردن لكرة القدم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن، كما نستعرض معكم موعد مباراة سوريا الودية يوم الجمعة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، بتوقيت ألمانيا وهولندا وفرنسا والسويد، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تضم البطولة أربعة منتخبات وهي سوريا والعراق والأردن وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن مباشرة على الهواء هي القناة الأردنية الرياضية الفضائية، كما من المرتقب أن تكون اللعبة منقولة على قنوات آخرى، تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، حيث من المرتقب أن تكون تلك المقابلة قوية بين المنتخبين الشقيقين.

موعد لعبة سوريا والأردن في البطولة الدولية الودية

تُقام بطولة الأردن على يومين 23 و 26 سبتمبر الجاري، يلتقي في اليوم الأول سوريا والأردن وفي نفس اليوم يتقابل المنتخب الأردني مع السوري، على أن يلتقي الفائز مع الفائز في النهائي يوم 26 وفي نفس اليوم يلتقي الخاسر مع الخاسر من مباريات اليوم الأول، موعد مباراة سوريا والأردن في البطولة الدولية الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:

الساعة 4.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 9.30 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة الساعة 11.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.