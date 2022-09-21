موعد مباراة سوريا والأردن الودية والقنوات الناقلة للبطولة الدولية 2022

بواسطة محمود عطا الله
مباراة سوريا والأردن مباراة سوريا والأردن

يلتقي المنتخب السوري الأول مع المنتخب الأردني مساء يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 في مباراة ودية دولية ضمن منافسات بطولة الأردن لكرة القدم، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير الرياضي أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن، كما نستعرض معكم موعد مباراة سوريا الودية يوم الجمعة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، بتوقيت ألمانيا وهولندا وفرنسا والسويد، بتوقيت جرينتش، بتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا، تضم البطولة أربعة منتخبات وهي سوريا والعراق والأردن وعمان.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن

من المرتقب أن تكون القنوات الناقلة لمباراة سوريا والأردن مباشرة على الهواء هي القناة الأردنية الرياضية الفضائية، كما من المرتقب أن تكون اللعبة منقولة على قنوات آخرى، تُقام المباراة على ملعب الملك عبدالله الثاني بالقويسمة، حيث من المرتقب أن تكون تلك المقابلة قوية بين المنتخبين الشقيقين.

موعد لعبة سوريا والأردن في البطولة الدولية الودية

تُقام بطولة الأردن على يومين 23 و 26 سبتمبر الجاري، يلتقي في اليوم الأول سوريا والأردن وفي نفس اليوم يتقابل المنتخب الأردني مع السوري، على أن يلتقي الفائز مع الفائز في النهائي يوم 26 وفي نفس اليوم يلتقي الخاسر مع الخاسر من مباريات اليوم الأول، موعد مباراة سوريا والأردن في البطولة الدولية الودية يوم الجمعة في الأوقات التالية:
الساعة 4.30 مساء بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر.
الساعة 5.30 مساء بتوقيت دبي.
الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
الساعة 2.30 عصرا بتوقيت لندن.
الساعة 9.30 صباحًا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
الساعة الساعة 11.30 مساء بتوقيت سيدني أستراليا.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة العراق وعمان.. تعرف على موعد اللعبة والقنوات الناقلة لبطولة الأردن الدولية…

أخبار الرياضة

جدول دور 8 من البطولة العربية لكرة اليد 2022 للأندية – ربع النهائي