مباراة منتخب سوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد منتخب الإمارات ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى في تصفيات المونديال بقارة آسيا، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022، ويدخل كل منتخب تلك المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز في المباراة والحصول على النقاط الثلاثة لمواصلة التمسك بفرصة التأهل للمونديال.
موعد مباراة سوريا والإمارات القادمة في تصفيات كأس العالم 2022
- تُقام المباراة على ملعب نادي الوصل في دبي بالإمارات.
- مباراة الدور الأول بين المنتخبين والتي أقيمت في الأردن كانت نتيجتها التعادل 1-1، سجل لسوريا محمود البحر، سجل للإمارات علي مبخوت.
- القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات هي قناة الاتحاد الآسيوي على اليوتيوب.
- يقود المنتخب السوري المدير الفني الروماني تيتا فاليريو، والذي نجح في تقديم المنتخب السوري بصورة جيدة خلال بطولة كأس العرب الماضية.
- موعد لعبة سوريا والإمارات القادمة يوم الخميس 27 يناير 2022.
- تبدأ المباراة عند الساعة 3 عصرا بتوقيت الإمارات.
- الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت الكويت والسعودية.