موعد مباراة سوريا والإمارات في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا للناشئين مع نظيره منتخب الإمارات مساء يوم الأحد الخامس من ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات للناشئين مباشرة والتي من المرتقب أن تكون منقولة على عدة قنوات، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا يوم الأحد بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.
موعد لعبة سوريا والإمارات للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021
- تضم المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين 2021، سوريا، الإمارات، وفلسطين.
- تٌقام المباراة على ملعب نادي الخليج بمنطقة سيهات.
- القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات للناشئين هي قناة السعودية الرياضية، قناة دبي الرياضية.
- تضم البطولة تسع منتخبات، قسمت القرعة تلك المنتخبات إلى ثلاث مجموعات، يصعد إلى الدور قبل النهائي أبطال المجموعات، وأفضل منتخب من أصحاب المركز الثاني.
- موعد مباراة سوريا والإمارات للناشئين تحت 17 سنة في بطولة غرب آسيا 2021 عند الخامسة مساء بتوقيت السعودية والكويت، السادسة مساء بتوقيت دبي، الثالثة مساء بتوقيت ألمانيا والسويد، الثانية مساء بتوقيت إنجلترا، العاشرة صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.