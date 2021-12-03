موعد مباراة سوريا والإمارات في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا للناشئين مع نظيره منتخب الإمارات مساء يوم الأحد الخامس من ديسمبر 2021 في مباراة الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للناشئين 2021 تحت 17 سنة، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والإمارات للناشئين مباشرة والتي من المرتقب أن تكون منقولة على عدة قنوات، كما نُقدم لكم موعد لعبة سوريا يوم الأحد بتوقيت الكويت والإمارات والسعودية، وبتوقيت ألمانيا والسويد وإنجلترا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

موعد لعبة سوريا والإمارات للناشئين في بطولة غرب آسيا 2021