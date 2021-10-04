موعد مباراة سوريا والسعودية الأولمبي في بطولة غرب آسيا تحت 23 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
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لعبة سوريا الأولمبي القادمة في بطولة غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة سوف تكون ضد المنتخب السعودي مستضيف البطولة مساء الأربعاء 6 أكتوبر 2021، ونستعرض من خلال هذا التقرير أسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا والسعودية الأولمبي، وموعد مباراة سوريا الأولمبي اليوم الأربعاء، تلك المباراة ضمن الجولة الثالثة والتي تضم ثلاث فرق فقط، والمنتخب الثالث في تلك المجموعة هو منتخب البحرين.

موعد مباراة سوريا والسعودية الأولمبي والقنوات الناقلة

منتخب سوريا لديه طموحات كبيرة في تلك البطولة والنسخة الثانية من كأس غرب آسيا 2021 تحت 23 سنة، ويلعب في مجموعة قوية، لكن نجوم نسور قاسيون لديهم عزيمة كبيرة للوصول إلى أبعد نقطة في تلك البطولة، القنوات الناقلة لمباراة سوريا والسعودية الأولمبي هي قناة دبي الرياضية، والسعودية الرياضية.

تُقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام، وهي أول مباراة للمنتخب السعودي تحت 23 سنة في البطولة، في حين تكون الثانية للمنتخب السوري الذي تقابل في الجولة الأولى مع المنتخب البحريني، موعد لعبة سوريا والسعودية الأولمبي يوم الأربعاء عند الساعة 5.45 مساء بتوقيت السعودية وسوريا، 6.45 مساء بتوقيت دبي.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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