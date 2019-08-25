متى موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة يوم 5 سبتمبر 2019 هو سؤال الجميع الآن عن المباراة الافتتاحية في تصفيات كأس العالم (مونديال 2022) المجموعة الأولى، حيث نقدم لكم كل أخبار تلك المباراة الهامة وأسماء القنوات الناقلة لمباراة سوريا القادمة في تصفيات المونديال، يذكر أن مجموعة سوريا في تصفيات كأس العالم تضم منتخبات سوريا والصين والفلبين وغوام وجزر المالديف، يقام بين فرق المجموعة دوري من دورين، يتأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات بطل المجموعة، مع أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثاني على مستوى المجموعات الثماني.

يقود المنتخب السوري المدير الفني الوطني فجر إبراهيم، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات مونديال 2022 يقام في الفلبين وتحديدا على ملعب باناد بارك في مدينة باكولود منتخب سوريا خاض الشهر الماضي بطولة غرب آسيا للمنتخبات، وكانت خير إعداد لتصفيات كأس العالم، وقد غاب عن منتخب سوريا في غرب آسيا اللاعبين المحترفين، بينما في التصفيات المونديالية سيتواجد كل نجوم المنتخب السوري.

موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة في تصفيات مونديال 2022 والقنوات الناقلة

بخصوص القنوات الناقلة للمباراة فسوف تكون منقولة مباشرة على الهواء عبر قناة bein sports الناقل الحصري لكل مباريات تصفيات كأس العالم عن قارة آسيا، يعود لخط هجوم نسور قاسيون أفضل مهاجمي آسيا عمر السومة وعمر خربين، موعد مباراة سوريا والفلبين القادمة ستبدأ عند الساعة 4 عصرا بتوقيت سوريا والسعودية والكويت، الخامسة بتوقيت دبي الإمارات.