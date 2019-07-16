موعد مباراة سوريا والهند والقنوات الناقلة “جدول ترتيب بطولة نهرو الدولية”

ننشر موعد مباراة سوريا والهند المقرر لها اليوم الثلاثاء 16 يوليو 2019 ولقاء الجولة الثالثة والفاصلة من بطولة نهرو الدولية بالهند، تلك البطولة التي تشارك فيها منتخبات سوريا والهند وطاجيكستان وكوريا الشمالية، هذا وتتساءل الجماهير الآن عن القنوات الناقلة لمباراة سوريا اليوم، وهل ستكون منقولة على قناة سورية مفتوحة؟، هذا ويتوجب على المنتخب السوري اليوم تحقيق الفوز على منتخب الهند، للتأهل للمباراة النهائية وملاقاة منتخب طاجيكستان.

جدول ترتيب بطولة نهرو الآن (الهند الدولية 2019)

يتصدر منتخب طاجيكستان جدول ترتيب دورة الهند الدولية 2019 برصيد 6 نقاط من فوزين، يأتي منتخب كوريا الشمالية في المركز الثاني بنفس الرصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف، منتخب سوريا يأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من الفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 5-2، والخسارة من طاجيكستان بنتيجة 0-2، فوز نسور قاسيون في نتيجة مباراة سوريا والهند تمنح المنتخب اللعب في المباراة النهائية، والمنافسة على الجائزة الأولى للبطولة.

موعد مباراة سوريا والهند والقنوات الناقلة

بخصوص قنوات تذيع مباراة اليوم مباشرة فسوف تكون منقولة على قناة star sports 2 الهندية، كما من المرتقب أن تذيع البث المباشر للمباراة قناة سوريا دراما المفتوحة السورية والتي نقلت المباراة السابقة للمنتخب في بطولة الهند الدولية ضد منتخب طاجيكستان لكن ليس هناك تأكيد رسمي من القناة حتى الآن، تقام المباراة في مدينة أحمد أباد الهندية، موعد مباراة سوريا والهند اليوم عند الساعة 5.30 مساء بتوقيت سوريا.