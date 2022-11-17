موعد مباراة سوريا وبيلاروسيا الودية في الإمارات 2022 والقنوات الناقلة
يلتقي منتخب سوريا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب بيلاروسيا مساء اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 في مباراة ودية دولية على الملاعب الإماراتية، مباراة سوريا وبيلاروسيا الودية اليوم بالإمارات سوف تكون ثاني وديات المنتخب السوري خلال نوفمبر، وقد واجه المنتخب السوري منذ يومين منتخب الجزائر للمحليين وخسر 0-1.
موعد مباراة سوريا وبيلاروسيا اليوم والقنوات الناقلة
- بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وبيلاروسيا مباشرة فقد أُعلن منذ قليل أن المباراة منقولة على قناة أبوظبي الرياضية.
- تُقام المباراة على ملعب نادي شباب الأهلي دبي بالعوير.
- يستعد منتخب سوريا من خلال البرنامج الإعدادي الحالي للمشاركة في كأس آسيا 2023 القادمة.
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- موعد لعبة سوريا وبيلاروسيا اليوم الخميس في الأوقات التالية:
– الساعة 7 مساء بتوقيت سوريا والسعودية والكويت وقطر.
– الساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات.
– الساعة 5 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
– الساعة 4 مساء بتوقيت لندن.
– الساعة 11 صباحا بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.
– الساعة 3 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.