موعد مباراة سوريا وطاجيكستان اليوم في دورة الهند، والقنوات الناقلة

ننشر موعد مباراة سوريا وطاجيكستان المقرر لها اليوم الأربعاء 10 يوليو 2019 ولقاء الجولة الثانية من بطولة ودورة الهند الدولية، ونقدم لكم الآن كل أخبار تلك المباراة، وأسماء القنوات الناقلة لها، وهل ستكون المباراة منقولة على قناة سورية أم لا، هذا ويبحث منتخب سوريا عن التتويج بدورة الهند والتي يشارك فيها البلد المنظم وكوريا الشمالية وطاجيكستان، وتقام بنظام الدوري من دور واحد، يفوز بلقبها صاحب المركز الأول بنهاية البطولة، هذا ونقدم لكم أيضا موعد المباراة بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألمانيا وإيطاليا والسويد والدنمارك والنرويج، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وطاجيكستان

بخصوص قنوات تذيع لعبة سوريا وطاجيكستان اليوم الأربعاء فسوف تكون منقولة على قناة ستار سبورتس 2 الهندية الناقل الحصري للبطولة، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن أي قنوات سورية ستذيع تلك المباراة الهامة، يذكر أن منتخب سوريا افتتح مبارياته في بطولة الهند بالفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 5-2، وفاز شادي الحموي بجائزة رجل المباراة، بينما طاجيكستان فازت في المباراة الافتتاحية على الهند البلد المنظم بنتيجة 4-2.

موعد لعبة سوريا وطاجيكستان اليوم بالهند

يذكر أن منتخب سوريا يخوض بطولة الهند بمجموعة من نجوم المنتخب ومعهم مجموعة كبيرة من نجوم الدوري السوري، ترتيب منتخب سوريا عالميا طبقا لتصنيف الفيفا في المركز 85، بينما تأتي طاجيكستان في المركز 120، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 5.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 6.30 مساء بتوقيت الإمارات.

الساعة 3.30 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد والنرويج والدنمارك وإيطاليا.

الساعة 2.30 عصرا بتوقيت لندن.

الساعة 9.30 صباحا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.

الساعة 1.30 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.