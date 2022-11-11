موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي في قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة 2022 والقنوات الناقلة
لقاء قوي مرتقب يجمع المنتخبين الألولمبين لسوريا وقطر مساء اليوم السبت 12 نوفمبر 2022 في الدور قبل النهائي من بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة بالسعودية، تُقام المباراة على أرضية رديف ملعب الجوهرة بمدينة جدة، الفائز من تلك المباراة يتأهل مباشرة للمباراة النهائية ليقابل الفائز من مباراة السعودية وعمان.
موعد مباراة سوريا وقطر الأولمبي والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة سوريا وقطر الأولمبي مباشرة اليوم السبت في نصف النهائي سوف تكون قناة السعودية الرياضية، قناة الكأس الرياضية.
- منتخب سوريا الأولمبي تأهل إلى قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 23 سنة وصيفًا للمجموعة الثانية، حيث حقق منتخب سوريا تحت 23 سنة ثلاث نقاط من الفوز على السعودية 2-1، والخسارة من البحرين.
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- منتخب قطر الأولمبي تأهل إلى نصف النهائي بعدما فاز ببطولة المجموعة الأولى محققًا أربع نقاط، جاءت تلك النقاط من التعادل مع لبنان، والفوز على عمان 1-0.
- موعد لعبة سوريا وقطر الأولمبي في قبل نهائي غرب آسيا تحت 23 سنة في الأوقات التالية:
– الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية وقطر.
– الساعة 6 مساء بتوقيت دبي الإمارات.
– الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
– الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت بريطانيا.
– الساعة 9 صباحًا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.