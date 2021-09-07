موعد مباراة سوريا وكوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا klma.org

بواسطة محمود عطا الله
موعد مباراة سوريا وكوريا القادمة في تصفيات كأس العالم موعد مباراة سوريا وكوريا القادمة في تصفيات كأس العالم

يحل المنتخب السوري ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية في الجولة القادمة من تصفيات مونديال قطر 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية القادمة في تصفيات كأس العالم، كما نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لتلك المقابلة الهامة، تابع قراءة المقالة على الموقع الأصلي على الرابط التالي:
https://www.klma.org/category/sports-news
مباراة منتخب سوريا القادمة سوف تكون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، ويتوجب على نسور قاسيون تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشمشون الكوري.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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