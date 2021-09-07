موعد مباراة سوريا وكوريا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا klma.org

يحل المنتخب السوري ضيفًا على منتخب كوريا الجنوبية في الجولة القادمة من تصفيات مونديال قطر 2022 عن القارة الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير عبر موقعنا klma.org موعد مباراة سوريا وكوريا الجنوبية القادمة في تصفيات كأس العالم، كما نستعرض معكم أسماء القنوات الناقلة لتلك المقابلة الهامة، تابع قراءة المقالة على الموقع الأصلي على الرابط التالي:

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مباراة منتخب سوريا القادمة سوف تكون في الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية، ويتوجب على نسور قاسيون تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشمشون الكوري.