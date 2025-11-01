موعد مباراة سوريا ولبنان للناشئين في قبل نهائي غرب آسيا تحت 17 سنة 2025 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب سوريا للناشئين لكرة القدم مع نظيره المنتخب اللبناني يوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في مباراة قبل نهائي بطولة غرب آسيا تحت 17 سنة المقامة الآن في مدينة العقبة الأردنية، منتخب الأردن هو حامل لقب النسخة الماضية، ويبحث عن التتويج بالبطولة لثاني مرة على التوالي، يواجه خصم صعب وهو منتخب لبنان تحت 17 والذي أظهر أنه منتخب صعب أن يُهزم خلال دور المجموعات.

مباراة سوريا ولبنان للناشئين والقنوات الناقلة

كل الجماهير في آسيا وسوريا وألمانيا والسويد وإنجلترا وكل أوروبا وأمريكا وكل دول العالم يمكنهك مشاهدة مباراة المنتخب السوري للناشئين ضد منتخب لبنان مساء الأحد في بطولة غرب آسيا على قناة الكويت الرياضية وقناة الرابعة الرياضية العراقية، منتخب سوريا تحت 17 تأهل لقبل النهائي بطلا للمجموعة الثانية بعد الفوز على فلسطين ثم الأردن.

موعد مباراة سوريا ولبنان للناشئين غرب آسيا:

منتخب لبنان للناشئين تأهل لقبل نهائي بطولة غرب آسيا 2025 بعد أن جاء وصيفًا للمجموعة الأولى، حيث تعادل مع المنتخب السعودي والكويتي وفاز على العراق، موعد مباراة سوريا ولبنان للناشئين يوم الأحد في الأوقات التالية:

الساعة 5 مساء بتوقيت سوريا والسعودية والكويت وقطر.

الساعة 6 مساء بتوقيت دبي وسلطنة عمان.

الساعة 3 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد.

الساعة 2 ظهرا بتوقيت جرينتش.