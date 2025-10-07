موعد مباراة سوريا وميانمار في تصفيات آسيا.. هل منقولة على أي قناة

بواسطة محمود عطا الله
يلتقي منتخب سوريا الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب ميانمار مساء يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، وهي مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الخامسة، لتصفيات كأس أمم آسيا 2027، تُقام المباراة على استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء السعودية، هذا ومن المرتقب حضور جماهيري من الجالية السورية في السعودية لدعم منتخبها.

بخصوص القنوات الناقلة لمباراة سوريا وميانمار في تصفيات آسيا فحتى الآن لم يُعلن عن إسم القناة الناقلة، وسوف نتابع معكم كل جديد بخصوص هذا الموضوع، لكن من المحتمل أن تكون منقولة على قنوات الكأس.

ترتيب مجموعة منتخب سوريا في تصفيات كأس أمم آسيا 2027
المركز المنتخب لعب فارق الأهداف النقاط
1 سوريا 2 3 6
2 ميانمار 2 2 6
3 أفغانستان 2 -2 0
4 باكستان 2 -3 0

سوريا ضد ميانمار:
منتخب سوريا يبحث عن الفوز بتلك المباراة وتعزيز مكانه في صدارة المجموعة الخامسة، يدعم المنتخب السوري نجومه المحترفين في الدوريات العالمية، موعد مباراة سوريا ومينمار يوم الخميس عند الساعة 7.15 مساء بتوقيت السعودية.

موعد مباراة سوريا وميانمار في تصفيات آسيا
بتوقيت دمشق 7.15 مساء
بتوقيت دبي 8.15 مساء
بتوقيت الكويت 7.15 مساء
بتوقيت مسقط 8.15 مساء
بتوقيت ألمانيا والسويد 6.15 مساء
بتوقيت لندن 5.15 مساء
