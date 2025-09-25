موعد مباراة شباب الأهلي ضد العين اليوم الدوري الإماراتي| لقاء حسم صدارة الجولة 5 والقنوات الناقلة

يلتقي اليوم فريق شباب الأهلي الإماراتي ضد نطيره العين في لقاء هام وحاسم بالدوري الإماراتي في نسخته الحالية موسم 2025- 2026 وذلك ضمن منافسات مباريات الجولة الخامسة من البطولة، فهيا نتعرف على موعد اللقاء اليوم والتفاصيل الهامة حول تلك المواجهة وموقف الفريقين من ترتيب جدول بطولة الدوري بعد انتهاء الجوالات الأربعة.، مع بيان القنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة شباب الأهلي اليوم ضد العين

يستضيف اليوم فريق شباب الأهلي الإماراتي على ملعبه بإستاد راشد فريق العين في إطار منافسات الجولة رقم 5 من بطولة الدوري في تمام الساعة 5.25 مساءً بتوقيت الإمارات 4.25 بتوقيت السعودية ومصر.

القنوات الناقلة لمباراة شباب الأهلي ضد العين اليوم

قناة أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عامر عبد الله.

قناة دبي الرياضية 1 بتعليق عبد الحميد الجسمي.

الشارقة الرياضية بتعليق محمد النحوي.

تشكيل شباب الأهلي اليوم

يدخل فريق شباب الأهلي الإماراتي مباراة اليوم ضد العين بطريقة لعبه 4-4-2 معتمداً على الثنائي الهجومي الإماراتي يوري سيزار ومؤنس دبور، بدعم من خط الوسط والذي يتشكل من:

أفاغ رقم 6.

ماكسيم وفيتش رقم 88.

كارتبيا رقم 10.

بالا رقم 77.

تشكيل فريق العين اليوم

أما فريق العين فيدخل المباراة بتشكيل أكثر تحفظ بطرية لعب 5-3-2 معتمد على سد الثغرات الدفاعية بقيادة المصري رامي ربيعة والمغربي حسين رحيمي وثنائي الهجوم بقيادة البارجواياني كاكو والتوجولي كودجو لابا مع تمريرات صانع اللعب الكوري الجنوبي يارك يونغ وو وانطلاقات الأجناب من الجناح الأيمن ارلوري وجناحه الأيسر بالاسيوس.

نتيجة أخر لقاء بين الفريقين

كان أخر لقاء جمع فريق شباب الأهلي ضد العين في أبريل الماضي في منافسات الدوري الإماراتي الموسم الماضي بالجولة 20 وأنتهي اللقاء بينهما بالتعادل السلبي دون أهداف.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

يدخل فريق شباب الأهلي مباراة اليوم ضد العين وهو المركز الثالث من ترتيب جدول بطولة الدوري الإماراتي بعد 4 جوالات حصد فيها عشر نقاط من ثلاثة فوز وتعادل، أما فريق العين فيدخل اللقاء وهو بالمركز الثاني من الترتيب برصيد عشر نقاط أيضاً بفريق الأهداف عن شاب الأهلي بثلاثة فوز وتعادل.

الفريق النقاط الترتيب شباب الأهلي 10 3 العين 10 2

مباراة اليوم هي مباراة المنافسة على قمة وصدارة بطولة الدوري الإماراتي بالجولة الخامسة حيث الفوز يعني الوصول للنقطة 13 بفارق نقطتين عن الوحدة المتصدر حالياً بعد 5 جوالات برصيد 11 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن فريق كلباء بالمركز الرابع برصيد 10 نقاط من 5 جوالات أما التعادل فيضح ثلاث فرق في مصاف الصدارة وهي العين وشباب الأهلي والوحدة برصيد 11 نقطة ويضع صدارة الجولة الخامسة على محك الأهداف التي سوف تحسم من المتصدر.