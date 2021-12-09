موعد مباراة عمان اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

بواسطة محمود عطا الله
مباراة عمان اليوم في ربع نهائي كأس العرب مباراة عمان اليوم في ربع نهائي كأس العرب

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة منتخب عمان اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ضد منتخب تونس في ربع نهائي كأس العرب، كما نستعرض معك أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم واسم المعلق على المباراة، الفائز من تلك المباراة سوف يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي ليلتقي مع الفائز من مباراة مصر والأردن، تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

1 موعد مباراة عمان اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2021
2 القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم في كأس العرب

موعد مباراة عمان اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2021

قال برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان “نحن فخورون بالوصول إلى الدور ربع النهائي، المباراة سوف تكون صعبة، سيقدم اللاعبون أفضل ما لديهم في المباراة، درسنا المنافس جيدا”، موعد مباراة عمان وتونس اليوم الجمعة عند الساعة 7 مساء بتوقيت عمان والإمارات، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم في كأس العرب

قال الكرواتي إيفانكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي “لدى منتخب عمان غياب واحد فقط وهو أمجد الحارثي بسبب البطاقات، أفضلية منتخب تونس في التصنيف العالمي وهذا لا يعني اللاعبين في شئ، ندخل كل مباراة بهدف الفوز، كل المباريات السابقة حصلنا فيها على أفضل لاعب وهذا يرجع إلى الأداء الجماعي الجيد للمنتخب”، القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس اليوم هي: قناة الكأس المفتوحة، وقناة bein sports HD1، تابعونا مع أسماء المعلقين.

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

قد يعجبك ايضا
أخبار الرياضة

مباراة السعودية والإمارات للناشئين.. تعرف على الموعد والقنوات الناقلة لقبل نهائي…

أخبار الرياضة

موعد مباراة اليمن وسوريا للناشئين القادمة في قبل نهائي بطولة غرب آسيا 2021


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.