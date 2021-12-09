موعد مباراة عمان اليوم في ربع نهائي كأس العرب 2021 والقنوات الناقلة

نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة منتخب عمان اليوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 ضد منتخب تونس في ربع نهائي كأس العرب، كما نستعرض معك أسماء القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم واسم المعلق على المباراة، الفائز من تلك المباراة سوف يتأهل مباشرة للدور قبل النهائي ليلتقي مع الفائز من مباراة مصر والأردن، تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

موعد مباراة عمان اليوم الجمعة في ربع نهائي كأس العرب 2021

قال برانكو إيفانكوفيتش مدرب منتخب عمان “نحن فخورون بالوصول إلى الدور ربع النهائي، المباراة سوف تكون صعبة، سيقدم اللاعبون أفضل ما لديهم في المباراة، درسنا المنافس جيدا”، موعد مباراة عمان وتونس اليوم الجمعة عند الساعة 7 مساء بتوقيت عمان والإمارات، الساعة 6 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

القنوات الناقلة لمباراة عمان اليوم في كأس العرب

قال الكرواتي إيفانكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي “لدى منتخب عمان غياب واحد فقط وهو أمجد الحارثي بسبب البطاقات، أفضلية منتخب تونس في التصنيف العالمي وهذا لا يعني اللاعبين في شئ، ندخل كل مباراة بهدف الفوز، كل المباريات السابقة حصلنا فيها على أفضل لاعب وهذا يرجع إلى الأداء الجماعي الجيد للمنتخب”، القنوات الناقلة لمباراة عمان وتونس اليوم هي: قناة الكأس المفتوحة، وقناة bein sports HD1، تابعونا مع أسماء المعلقين.