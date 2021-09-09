موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 آسيا والقنوات الناقلة

مباراة منتخب عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد المنتخب الأسترالي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، ونستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات مونديال قطر 2022 كما نقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لتلك المباراة الهامة، هذا وتأمل الجماهير العمانية في أن يكرر الأحمر الإنجاز الذي قدمه في الجولة الأولى وهو الفوز على اليابان في ملعبه.

موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة في تصفيات كأس العالم

تاريخ مواجهات عمان وأستراليا في لعبة كرة القدم شهد تسع مواجهات بين المنتخبين، فاز منتخب عمان في مباراة واحدة وكانت عام 2011 وفاز بنتيجة 1-0 في تصفيات كأس العالم 2014، منتخب أستراليا حقق الفوز على عمان خمس مرات، وحدث التعادل في ثلاث مباريات، موعد مباراة عمان وأستراليا القادمة سوف يكون يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 في مدينة سيدني الأسترالية.