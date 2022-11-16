موعد مباراة عمان وألمانيا الودية في مسقط 2022 والقنوات الناقلة
يلعب منتخب عمان الأول لكرة القدم اليوم واحدة من مبارياته التاريخية أمام واحد من أقوى منتخبات العالم في اللعبة وهو منتخب ألمانيا، مباراة عمان وألمانيا الودية اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 تُقام في العاصمة العمانية مسقط، حيث ستكون تلك المقابلة أخر تجارب المنتخب الألماني قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم 2022.
موعد مباراة عمان وألمانيا الودية اليوم والقنوات الناقلة
- القنوات الناقلة لمباراة عمان وألمانيا مباشرة اليوم سوف تكون قناة عمان الرياضية، ومن المرتقب أن تكون منقولة على قنوات أخرى.
- مجموعة ألمانيا في كأس العالم 2022 هي المجموعة الخامسة والتي تضم إسبانيا واليابان وكوستاريكا.
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- برانكو المدير الفني لمنتخب عمان قال “نقابل منتخب ألمانيا الذي فاز ببطولة كأس العالم أربع مرات من قبل، ليس لدينا الخبرات الكبيرة أمام هذا المنتخب، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا لإسعاد الجماهير وتحقيق أفضل نتيجة، المباراة ستكون فرصة جيدة للجماهير العمانية لمشاهدة منتخب المانيا عن قرب”.
- تُقام المباراة في مجمع السلطان قابوس ببوشر.
- موعد مباراة عمان وألمانيا الودية اليوم الأربعاء في الأوقات التالية:
– الساعة 9 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.
– الساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.
– الساعة 6 مساء بتوقيت ألمانيا والسويد وفرنسا.
– الساعة 5 مساء بتوقيت لندن في بريطانيا.
– الساعة 12 ظهرا بتوقيت نيويورك أمريكا وتورنتو كندا.
– الساعة 4 بعد منتصف الليل بتوقيت سيدني أستراليا.