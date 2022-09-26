موعد مباراة عمان والأردن في نهائي البطولة الدولية الودية 2022 والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب عمان الأول مع نظيره المنتخب الأردني في نهائي بطولة الأردن الدولية الودية 2022 مساء اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، حيث نُقدم لكم من خلال هذا التقرير موعد والقنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن اليوم بتوقيت مسقط عاصمة سلطنة عمان، وبتوقيت دبي بالإمارات، وبتوقيت السعودية والكويت وقطر، كل منتخب يبحث اليوم عن التتويج بلقب تلك البطولة القوية، والتي ضمت أيضًا سوريا والعراق، كانت بطولة الأردن خير إعداد لتلك المنتخبات في طريقهم نحو نهائيات كأس آسيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة عمان والأردن الودية

عدة قنوات تذيع مباراة عمان والأردن مباشرة، حيث تتمكن الجماهير في سلطنة عمان ودبي وفي الإمارات وكل العالم من مشاهدة مباراة نهائي بطولة الأردن الدولية الودية اليوم على قناة عمان الرياضية، الأردن الرياضية، القناة العراقية الرياضية، قناة الشارقة الرياضية.

🗒️ منتخبنا الوطني الأول يواجه نظيره الأردني في نهائي البطولة الدولية.. غداً#الأردن_عمان#بطولة_الأردن_الدولية pic.twitter.com/rxp5Z3RaXG — OFA – Official Page (@OmanFA) September 25, 2022



منتخب عمان تأهل للنهائي بعد الفوز على منافس صعب وهو المنتخب العراقي، حيث انتهت نتيجة عمان والعراق السابقة بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يفوز الأحمر العماني بركلات الترجيح، يقود المنتخب العماني المدير الفني الكرواتي المخضرم برانكو إيفانكوفيتش، والذي يبحث عن التتويج بلقب تلك البطولة.

موعد مباراة عمان والأردن في نهائي البطولة الدولية الودية

منتخب الأردن، لم يجد صعوبة في التأهل للمباراة النهائية، بعدما تغلب على المنتخب السوري بهدفين دون رد، أحرز هدفي النشامى، أحمد سمير ويزن النعيمات، موعد مباراة عمان والأردن في نهائي البطولة الدولية الودية اليوم الإثنين في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 10 مساء بتوقيت دبي الإمارات وسلطنة عمان.