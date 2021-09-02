موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

مباراة عمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 سوف تكون ضد المنتخب السعودي ضمن مباريات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية، حيث نستعرض من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان والسعودية القادمة والقنوات الناقلة، ونتابع كل أخبارها، وهل سوف تكون بحضور جماهيري، حيث تسعى الجماهير العمانية حضور تلك المقابلة أمام الشقيق السعودي، وخاضة بعد العرض المبهر للأحمر العماني في الجولة الأولى.

موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات المونديال

تُقام المقابلة المرتقبة على ملعب مجمع السلطان قابوس ببوشر، وذلك يوم الثلاثاء القادم السابع من شهر سبتمبر 2021، هذا وقد نجح منتخب عمان في تحقيق فوز تاريخي خارج الديار على حساب المنتخب الياباني أقوى المرشحين للتأهل إلى نهائيات كأس العالم، نتيجة مباراة عمان القادمة ستكون هامة في مشوار الآحمر نحو التأهل وكذلك للأخضر السعودي، المباراة ستكون منقولة على قناة عمان الرياضية الأرضية، موعد مباراة عمان والسعودية القادمة يوم الثلاثاء ستكون في الأوقات التالية:

الساعة 8 مساء بتوقيت عمان ودبي.

الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.