يلتقي منتخب عمان مع منتخب السعودية في الجولة القادمة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا، وتحديدا في الجولة السابعة من المجموعة الثانية، هذا ونُقدم من خلال هذا التقرير موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات المونديال (كأس العالم في قطر)، يذكر أن نتيجة مباراة الدور الأول والتي أقيمت في مسقط قد شهدت فوز المنتخب السعودي على شقيقه العماني بنتيجة 3-1.

موعد مباراة عمان والسعودية القادمة في تصفيات كأس العالم 2022

بعد نهاية ست جولات، يتصدر المنتخب السعودي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة، ويأتي منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، يليه منتخب أستراليا وله 11 نقطة، في حين يأتي منتخب عمان رابعا وله 7 نقاط، ثم الصين خامسة بخمس نقاط، وفيتنام الأخيرة بلا رصيد، موعد مباراة عمان والسعودية القادمة سوف تكون يوم الخميس 27 يناير 2022، تبدأ عن 8.15 مساء بتوقيت السعودية، 9.15 مساء بتوقيت عمان، القنوات الناقلة هي المحطات الأرضية لقنوات ssc السعودية، وعمان الرياضية وأبوظبي الرياضية.