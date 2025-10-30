موعد مباراة عمان والسودان الودية القادمة 2025

يلعب منتخب عُمان الأول لكرة القدم مباراتين وديتين خلال شهر نوفمبر 2025 خلال معسكره الداخلي في مسقط، وذلك إستعدادًا لمباراته المرتقبة ضد الصومال في تصفيات كأس العرب، مباريات منتخب عمان الودية القادمة سوف تكون بنكهة إفريقية، الأولى ضد منتخب السودان، والثانية سوف تكون ضد منتخب ساحل العاج.

مباراة عمان والسودان تاريخيًأ

سوف تكون مباراة منتخب عمان القادمة ضد السودان هي المباراة رقم (7) في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث فاز منتخب السودان في ثلاث مباريات، وكان التعادل حاضرًا في ثلاث مباريات، آخر مباراة بينهما كانت في أبريل 2001 وانتهت بنتيجة التعادل 1-1 وكانت مباراة ودية،

موعد مباراة عمان والسودان القادمة:

قال الاتحاد العماني لكرة القدم أن موعد تلك المباراة للأحمر العماني ضد السودان في مسقط سوف يكون يوم الجمعة 14 نوفمبر 2025، على أن تكون المباراة ضد ساحل العاج يوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025.