موعد مباراة عمان والصومال القادمة في تصفيات كأس العرب 2025

يلتقي منتخب عمان الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب الصومال، في ملحق تصفيات كأس العرب المقرر لها في قطر ديسمبر 2025، الفائز من لقاء عمان والصومال سوف يتأهل لنهائيات كأس العرب، ليلعب في المجموعة الثانية، التي تضم السعودية والمغرب ومنتخب ثاني متأهل من التصفيات.

موعد مباراة عمان والصومال القادمة:

سوف تُقام مباريات التصفيات على ملاعب دولة قطر أيضًا، نجوم منتخب عمان سوف يبحثون عن إرضاء جماهيرهم الكبيرة في البطولة العربية وذلك بعد الخروج من تصفيات كأس العالم، موعد مباراة عمان والصومال القادمة في تصفيات كأس العرب 2026 سوف تُقام في يوم 25 نوفمبر 2025، تابعونا مع مزيد من الأخبار والمعلومات عن تلك المقابلة المرتفبة.